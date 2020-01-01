Токеномика DIGGER AI (DIGGAI) Откройте для себя ключевую информацию о DIGGER AI (DIGGAI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о DIGGER AI (DIGGAI) DIGGER AI is an ecosystem of multiple bots designed to assist investors in their research and decision-making processes. This comprehensive suite of tools provides users with valuable insights, including real-time data and actionable analytics. One of the key components of the ecosystem is our detection bot, which specializes in identifying promising tokens early. DIGGER AI aims to streamline investment strategies and empower users with advanced AI-driven tools, fostering smarter and more informed trading decisions. Официальный сайт: https://diggerai.io/ Whitepaper: https://digger-ai.gitbook.io/digger-ai Купить DIGGAI сейчас!

Токеномика и анализ цен DIGGER AI (DIGGAI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене DIGGER AI (DIGGAI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 8,41K $ 8,41K $ 8,41K Общее предложение: $ 999,55M $ 999,55M $ 999,55M Оборотное предложение: $ 999,55M $ 999,55M $ 999,55M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 8,41K $ 8,41K $ 8,41K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене DIGGER AI (DIGGAI)

Токеномика DIGGER AI (DIGGAI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики DIGGER AI (DIGGAI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DIGGAI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DIGGAI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DIGGAI, изучите текущую цену DIGGAI!

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