Токеномика definitely a cat ($CAT) Откройте для себя ключевую информацию о definitely a cat ($CAT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

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Токеномика и анализ цен definitely a cat ($CAT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене definitely a cat ($CAT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 26,02K $ 26,02K $ 26,02K Общее предложение: $ 998,71M $ 998,71M $ 998,71M Оборотное предложение: $ 894,61M $ 894,61M $ 894,61M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 29,04K $ 29,04K $ 29,04K Исторический максимум: $ 0,00292532 $ 0,00292532 $ 0,00292532 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене definitely a cat ($CAT)

Токеномика definitely a cat ($CAT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики definitely a cat ($CAT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов $CAT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов $CAT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой $CAT, изучите текущую цену $CAT!

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