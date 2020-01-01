Токеномика definitely a cat ($CAT)

Токеномика definitely a cat ($CAT)

Откройте для себя ключевую информацию о definitely a cat ($CAT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о definitely a cat ($CAT)

$cat is a memecoin rallying around a cat meme, provides new memes daily via socials and is gathering a community of cat aficionados that enjoy looking at cat pics together. cats cornerstones are light hearted fun for humans and cats alike and a community that doesnt take itself too seriously. there is no serious roadmap (besides looking at cat pics) and no purpose or utility for the token. cat is definitely a cat.

Официальный сайт:
https://definitelyacat.xyz/

Токеномика и анализ цен definitely a cat ($CAT)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене definitely a cat ($CAT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 26,02K
$ 26,02K$ 26,02K
Общее предложение:
$ 998,71M
$ 998,71M$ 998,71M
Оборотное предложение:
$ 894,61M
$ 894,61M$ 894,61M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 29,04K
$ 29,04K$ 29,04K
Исторический максимум:
$ 0,00292532
$ 0,00292532$ 0,00292532
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика definitely a cat ($CAT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики definitely a cat ($CAT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов $CAT, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов $CAT.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой $CAT, изучите текущую цену $CAT!

Прогноз цены $CAT

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.