Токеномика Curio Gas Token (CGT) Откройте для себя ключевую информацию о Curio Gas Token (CGT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Curio Gas Token (CGT) Curio Gas Token (CGT) is the main token of the CurioDAO ecosystem and the native base coin in Curio's network - Curio Chain. The CurioDAO ecosystem includes its multi-chain products (dApps) such as Real-world Assets Tokenization Launchpad, Capital DEX (AMM DEX), and RollApp NFT Launchpad. Curio Chain is an application-specific blockchain (AppChain) of the hybrid real-world asset tokenization system by CurioDAO. The Curio Chain, built as a parachain based on Substrate and connected to the Kusama network, brings CurioDAO products into the Polkadot ecosystem and implements innovative features such as improved governance mechanism - OpenGov, and EVM-compatibility for dApps by CurioDAO. Официальный сайт: https://capitaldex.exchange/ Купить CGT сейчас!

Токеномика и анализ цен Curio Gas Token (CGT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Curio Gas Token (CGT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 109,65K $ 109,65K $ 109,65K Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 109,65K $ 109,65K $ 109,65K Исторический максимум: $ 0,067604 $ 0,067604 $ 0,067604 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00109649 $ 0,00109649 $ 0,00109649 Узнайте больше о цене Curio Gas Token (CGT)

Токеномика Curio Gas Token (CGT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Curio Gas Token (CGT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CGT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CGT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CGT, изучите текущую цену CGT!

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