Токеномика CrystalMine (CRYSTAL) Откройте для себя ключевую информацию о CrystalMine (CRYSTAL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен CrystalMine (CRYSTAL) Изучите ключевые данные о токеномике и цене CrystalMine (CRYSTAL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. Рыночная капитализация: $ 10,51K Общее предложение: $ 1,00B Оборотное предложение: $ 1,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 10,51K Исторический максимум: $ 0 Исторический минимум: $ 0 Текущая цена: $ 0

Информация о CrystalMine (CRYSTAL) CrystalMine is a science fiction-themed NFT strategy game full of futuristic and adventurous spirit. In this game, players will command workers and spaceships to cross the vast galaxy in search of the mysterious and precious mineral - $Crystal. This mineral is not only a source of energy for life in the universe, but also the key to your survival, development and profit in this world. Vision of the game CrystalMine aims to become one of the most influential science fiction games on the blockchain. We hope to bring players not only a game experience with strong strategy and playability, but also a sense of immersion in deep participation in the metaverse. Официальный сайт: https://crystalmine.app/ Whitepaper: https://crystalmine.gitbook.io/crystalmine

Токеномика CrystalMine (CRYSTAL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики CrystalMine (CRYSTAL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CRYSTAL, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CRYSTAL. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

