Токеномика CrowdStrike xStock (CRWDX) Откройте для себя ключевую информацию о CrowdStrike xStock (CRWDX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен CrowdStrike xStock (CRWDX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене CrowdStrike xStock (CRWDX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 195,28K $ 195,28K $ 195,28K Общее предложение: $ 21,12K $ 21,12K $ 21,12K Оборотное предложение: $ 384,75 $ 384,75 $ 384,75 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 10,72M $ 10,72M $ 10,72M Исторический максимум: $ 563,49 $ 563,49 $ 563,49 Исторический минимум: $ 403,98 $ 403,98 $ 403,98 Текущая цена: $ 506,84 $ 506,84 $ 506,84 Узнайте больше о цене CrowdStrike xStock (CRWDX) Купить CRWDX сейчас!

Информация о CrowdStrike xStock (CRWDX) Официальный сайт: https://xstocks.com/ Whitepaper: https://docs.backed.fi/

Токеномика CrowdStrike xStock (CRWDX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики CrowdStrike xStock (CRWDX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CRWDX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CRWDX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CRWDX, изучите текущую цену CRWDX!

