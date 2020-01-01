Токеномика CRISPR (CRISP) Откройте для себя ключевую информацию о CRISPR (CRISP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о CRISPR (CRISP) Description: Deliver CRISPR components (Cas9 protein and guide RNA) in a nanoparticle or liposome carrier dissolved in water. ​ Purpose: Introduce targeted mutations or knockouts in specific genes. Method: Design gRNAs targeting genes related to pigmentation, fin development, or neural pathways, and observe phenotypic changes. Potential Outcome: Visible mutations like altered body patterns or reduced pigmentation. Официальный сайт: https://www.aquaticgenlab.com/ Купить CRISP сейчас!

Токеномика и анализ цен CRISPR (CRISP) Изучите ключевые данные о токеномике и цене CRISPR (CRISP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 17,16K $ 17,16K $ 17,16K Общее предложение: $ 998,69M $ 998,69M $ 998,69M Оборотное предложение: $ 998,69M $ 998,69M $ 998,69M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 17,16K $ 17,16K $ 17,16K Исторический максимум: $ 0,00121417 $ 0,00121417 $ 0,00121417 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене CRISPR (CRISP)

Токеномика CRISPR (CRISP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики CRISPR (CRISP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CRISP, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CRISP. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CRISP, изучите текущую цену CRISP!

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