Токеномика CRISPR (CRISP)

Токеномика CRISPR (CRISP)

Откройте для себя ключевую информацию о CRISPR (CRISP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о CRISPR (CRISP)

Description: Deliver CRISPR components (Cas9 protein and guide RNA) in a nanoparticle or liposome carrier dissolved in water.

Purpose: Introduce targeted mutations or knockouts in specific genes.

Method: Design gRNAs targeting genes related to pigmentation, fin development, or neural pathways, and observe phenotypic changes.

Potential Outcome: Visible mutations like altered body patterns or reduced pigmentation.

Официальный сайт:
https://www.aquaticgenlab.com/

Токеномика и анализ цен CRISPR (CRISP)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене CRISPR (CRISP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 17,16K
$ 17,16K$ 17,16K
Общее предложение:
$ 998,69M
$ 998,69M$ 998,69M
Оборотное предложение:
$ 998,69M
$ 998,69M$ 998,69M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 17,16K
$ 17,16K$ 17,16K
Исторический максимум:
$ 0,00121417
$ 0,00121417$ 0,00121417
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика CRISPR (CRISP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики CRISPR (CRISP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов CRISP, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов CRISP.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CRISP, изучите текущую цену CRISP!

Прогноз цены CRISP

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.