Токеномика CorgiAI (CORGIAI) Откройте для себя ключевую информацию о CorgiAI (CORGIAI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о CorgiAI (CORGIAI) What is the project about? CorgiAI is a community driven AI project centered around the creation of a tight knitted community. In CorgiAI, we would like to combine the best of AI with web3 capabilities and allow users to explore the limitless potential of AI technology. What makes your project unique? We are the first project on Cronos Chain to build with AI technology. We have ambitious plans to launch various features with the aid of AI Image Generative Tool and Chatbots so that our users can try out these tools while having fun and earning yields on our platform. History of your project. Our project was officially launched in Jun 2023 along with the ICO of our native token via VVS Finance. We are currently incubated in Cronos Labs Accelerator Program. What’s next for your project? We are in preparation to launch several features to expand the utility of $CORGIAI and to allow users exploring AI image generation technology. What can your token be used for? Currently, it is equipped with staking capability. However, in a near feature, it will be used for a wide range of features on our platform such as redeeming credits for generating images with AI. Официальный сайт: https://corgiai.xyz/ Whitepaper: https://corgiai.xyz/CorgiAI_Whitepaper.pdf Купить CORGIAI сейчас!

Токеномика и анализ цен CorgiAI (CORGIAI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене CorgiAI (CORGIAI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 37,57M $ 37,57M $ 37,57M Общее предложение: $ 372,50B $ 372,50B $ 372,50B Оборотное предложение: $ 343,53B $ 343,53B $ 343,53B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 40,73M $ 40,73M $ 40,73M Исторический максимум: $ 0,0042301 $ 0,0042301 $ 0,0042301 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00010926 $ 0,00010926 $ 0,00010926 Узнайте больше о цене CorgiAI (CORGIAI)

Токеномика CorgiAI (CORGIAI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики CorgiAI (CORGIAI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CORGIAI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CORGIAI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CORGIAI, изучите текущую цену CORGIAI!

Прогноз цены CORGIAI Хотите узнать, куда может двигаться CORGIAI? Наша страница прогноза цены CORGIAI объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена CORGIAI прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!