Токеномика Code Sprout (SPROUT)

Токеномика Code Sprout (SPROUT)

Откройте для себя ключевую информацию о Code Sprout (SPROUT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Code Sprout (SPROUT)

Code Sprout is an innovative educational platform designed to make learning programming/coding accessible and engaging for everyone. The platform provides a structured learning environment where users can develop coding skills through a combination of theory and practical application.

At its core, Code Sprout addresses the challenges many face when learning to code: information overload, the gap between theory and practice, and difficulty maintaining momentum. The platform's thoughtfully designed curriculum breaks down complex programming concepts into digestible modules, creating a clear path for learners to follow.

What distinguishes Code Sprout is its three-part learning approach: comprehensive text-based lessons, an integrated code playground for hands-on practice, and expert-led video tutorials. This multi-modal approach accommodates different learning styles and reinforces concepts through varied engagement.

So what exactly is Code Sprout? Its a platform making coding education accessible to everyone through engaging, interactive, and completely free learning.

Официальный сайт:
https://learncodesprout.com/
Whitepaper:
https://learncodesprout.com/Code%20Sprout%20Whitepaper.pdf

Токеномика и анализ цен Code Sprout (SPROUT)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Code Sprout (SPROUT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 25,83K
$ 25,83K$ 25,83K
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 25,83K
$ 25,83K$ 25,83K
Исторический максимум:
$ 0
$ 0$ 0
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика Code Sprout (SPROUT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Code Sprout (SPROUT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов SPROUT, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов SPROUT.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SPROUT, изучите текущую цену SPROUT!

Прогноз цены SPROUT

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.