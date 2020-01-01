Токеномика Coconut Chicken ($CCC) Откройте для себя ключевую информацию о Coconut Chicken ($CCC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Coconut Chicken ($CCC) Inspired by Justin Sun's tweet asking the Tron community to create a meme token called "Coconut Chicken- $CCC" Официальный сайт: https://coconutchicken.com/ Whitepaper: https://www.coconutchicken.co/pdf/WhitepaperV1_CCC.pdf Купить $CCC сейчас!

Токеномика и анализ цен Coconut Chicken ($CCC) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Coconut Chicken ($CCC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 359,88K $ 359,88K $ 359,88K Общее предложение: $ 9,34B $ 9,34B $ 9,34B Оборотное предложение: $ 9,34B $ 9,34B $ 9,34B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 359,88K $ 359,88K $ 359,88K Исторический максимум: $ 0,00153297 $ 0,00153297 $ 0,00153297 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Coconut Chicken ($CCC)

Токеномика Coconut Chicken ($CCC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Coconut Chicken ($CCC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов $CCC, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов $CCC. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой $CCC, изучите текущую цену $CCC!

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