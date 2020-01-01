Токеномика COAT DOG (COAT) Откройте для себя ключевую информацию о COAT DOG (COAT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о COAT DOG (COAT) Coat Dog Token is a meme token deployed on the Base blockchain with Clanker platform. It's designed to be fun and community-driven, with a simple meme image generator that lets users create their own Coat Dog memes. As part of the token's mechanics, 0.4% of all fees collected through the Clanker platform are used to burn Coat Dog tokens, reducing supply over time. The project combines meme culture with basic utility, aiming to grow through community creativity and Clanker platform support. Официальный сайт: https://coatdog.com Купить COAT сейчас!

Токеномика и анализ цен COAT DOG (COAT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене COAT DOG (COAT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 184,26K $ 184,26K $ 184,26K Общее предложение: $ 98,38B $ 98,38B $ 98,38B Оборотное предложение: $ 98,38B $ 98,38B $ 98,38B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 184,26K $ 184,26K $ 184,26K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене COAT DOG (COAT)

Токеномика COAT DOG (COAT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики COAT DOG (COAT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов COAT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов COAT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой COAT, изучите текущую цену COAT!

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