Токеномика Cirus (CIRUS) Откройте для себя ключевую информацию о Cirus (CIRUS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Cirus (CIRUS) Cirus is a simple, yet powerful platform that turns your data into cryptocurrency. Cirus facilitates true ownership of your largest digital asset by enabling you to control, monetize and earn directly from your own data. The Cirus Platform unlocks your data asset, providing passive income and serving as the entry-point into the digital economy with connections to DeFi, Network rewards, or fiat offramps. While anyone can access the Cirus Platform and leverage the benefits of data ownership, the Cirus Device (a WiFi router) can also maximize your earning potential from all internet-enabled devices in your home. It’s your Data, Own it! Официальный сайт: https://cirusfoundation.com Whitepaper: https://cirusfoundation.com/wp-content/uploads/2021/07/Whitepaper-v1.1-minor-edit-on-7-02.pdf Купить CIRUS сейчас!

Токеномика и анализ цен Cirus (CIRUS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Cirus (CIRUS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 213,21K $ 213,21K $ 213,21K Общее предложение: $ 215,00M $ 215,00M $ 215,00M Оборотное предложение: $ 213,20M $ 213,20M $ 213,20M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 215,01K $ 215,01K $ 215,01K Исторический максимум: $ 1,73 $ 1,73 $ 1,73 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00100007 $ 0,00100007 $ 0,00100007 Узнайте больше о цене Cirus (CIRUS)

Токеномика Cirus (CIRUS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Cirus (CIRUS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CIRUS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CIRUS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CIRUS, изучите текущую цену CIRUS!

Прогноз цены CIRUS Хотите узнать, куда может двигаться CIRUS? Наша страница прогноза цены CIRUS объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена CIRUS прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!