Токеномика Chain Guardians (CGG)

Токеномика Chain Guardians (CGG)

Откройте для себя ключевую информацию о Chain Guardians (CGG), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Chain Guardians (CGG)

ChainGuardians is a platform which combines traditional gaming concepts with blockchain technologies to enable player-driven economies.

Within the ChainGuardians ecosystem, players can participate in our free-to-play NFT Mining Platform and Role-Playing Game; both of which allow players to earn income, turning your time and energy into tangible rewards.

Официальный сайт:
https://chainguardians.io/

Токеномика и анализ цен Chain Guardians (CGG)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Chain Guardians (CGG), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 140,62K
$ 140,62K$ 140,62K
Общее предложение:
$ 120,00M
$ 120,00M$ 120,00M
Оборотное предложение:
$ 111,90M
$ 111,90M$ 111,90M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 150,80K
$ 150,80K$ 150,80K
Исторический максимум:
$ 4,33
$ 4,33$ 4,33
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0,00125665
$ 0,00125665$ 0,00125665

Токеномика Chain Guardians (CGG): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Chain Guardians (CGG) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов CGG, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов CGG.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CGG, изучите текущую цену CGG!

Прогноз цены CGG

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.