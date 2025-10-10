Токеномика Candle TV (CANDLE) Откройте для себя ключевую информацию о Candle TV (CANDLE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен Candle TV (CANDLE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Candle TV (CANDLE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 10,28M $ 10,28M $ 10,28M Общее предложение: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Оборотное предложение: $ 6,00B $ 6,00B $ 6,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 17,14M $ 17,14M $ 17,14M Исторический максимум: $ 0,00478067 $ 0,00478067 $ 0,00478067 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00171355 $ 0,00171355 $ 0,00171355 Узнайте больше о цене Candle TV (CANDLE) Купить CANDLE сейчас!

Информация о Candle TV (CANDLE) Candle.tv is a single channel livestreaming platform and a token launchpad. The livestream is a throwback to linear tv, one single invite-only channel that curates the best content creators. The idea is to concentrate attention and energy to one channel, one launch. The mission for Candle is to flip the script between culture & crypto. Candle introduces crypto's own content platform to accelerate the creation and adoption of culture coins. Официальный сайт: https://candle.tv/ Whitepaper: https://docs.candle.tv/

Токеномика Candle TV (CANDLE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Candle TV (CANDLE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CANDLE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CANDLE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CANDLE, изучите текущую цену CANDLE!

