Токеномика c8ntinuum (CTM) Откройте для себя ключевую информацию о c8ntinuum (CTM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен c8ntinuum (CTM) Изучите ключевые данные о токеномике и цене c8ntinuum (CTM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 41,34M $ 41,34M $ 41,34M Общее предложение: $ 888,89M $ 888,89M $ 888,89M Оборотное предложение: $ 824,93M $ 824,93M $ 824,93M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 44,55M $ 44,55M $ 44,55M Исторический максимум: $ 0,11106 $ 0,11106 $ 0,11106 Исторический минимум: $ 0,0080516 $ 0,0080516 $ 0,0080516 Текущая цена: $ 0,050116 $ 0,050116 $ 0,050116 Узнайте больше о цене c8ntinuum (CTM) Купить CTM сейчас!

Информация о c8ntinuum (CTM) #c8ntinuum is rewriting the narrative — prioritizing cooperation over competition among blockchains. Multichain powered protocol unleashing unrivaled mechanisms designed to achieve ultimate interoperability, scalability, and long term sustainability. c8ntinuum is the first permissionless Layer 0 protocol that supports multiple layers, enabling trust-minimized and secure multi-chain interoperability through zero-knowledge on-chain light clients. #c8ntinuum is rewriting the narrative — prioritizing cooperation over competition among blockchains. Multichain powered protocol unleashing unrivaled mechanisms designed to achieve ultimate interoperability, scalability, and long term sustainability. c8ntinuum is the first permissionless Layer 0 protocol that supports multiple layers, enabling trust-minimized and secure multi-chain interoperability through zero-knowledge on-chain light clients. Официальный сайт: https://c8ntinuum.com/

Токеномика c8ntinuum (CTM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики c8ntinuum (CTM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CTM, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CTM. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CTM, изучите текущую цену CTM!

Прогноз цены CTM Хотите узнать, куда может двигаться CTM? Наша страница прогноза цены CTM объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена CTM прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!