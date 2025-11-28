Что такое BYUSD

Токеномика BYUSD (BYUSD) Откройте для себя ключевую информацию о BYUSD (BYUSD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен BYUSD (BYUSD) Изучите ключевые данные о токеномике и цене BYUSD (BYUSD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 10,54M $ 10,54M $ 10,54M Общее предложение: $ 1,97M $ 1,97M $ 1,97M Оборотное предложение: $ 1,97M $ 1,97M $ 1,97M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,97M $ 1,97M $ 1,97M Исторический максимум: $ 1,5 $ 1,5 $ 1,5 Исторический минимум: $ 0,502942 $ 0,502942 $ 0,502942 Текущая цена: $ 0,999328 $ 0,999328 $ 0,999328 Узнайте больше о цене BYUSD (BYUSD) Купить BYUSD сейчас!

Токеномика BYUSD (BYUSD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики BYUSD (BYUSD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BYUSD, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BYUSD. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BYUSD, изучите текущую цену BYUSD!

Прогноз цены BYUSD Хотите узнать, куда может двигаться BYUSD? Наша страница прогноза цены BYUSD объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена BYUSD прямо сейчас!

