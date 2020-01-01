Токеномика Brain Frog (BRAIN) Откройте для себя ключевую информацию о Brain Frog (BRAIN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Brain Frog (BRAIN) Where Artificial Intelligence meets memes. Research, create and innovate - all in one place with $BRAIN $BRAIN introduces a multi-functional AI bot, empowering users with intelligence and creative tools like never before The fusion of AI brilliance and meme culture. $BRAIN is more than a token—it’s the neural link connecting humor, innovation, and decentralization, built on Ethereum and powered by its community. Официальный сайт: https://brain-frog.io/ Купить BRAIN сейчас!

Токеномика и анализ цен Brain Frog (BRAIN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Brain Frog (BRAIN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 17,67K $ 17,67K $ 17,67K Общее предложение: $ 10,00M $ 10,00M $ 10,00M Оборотное предложение: $ 10,00M $ 10,00M $ 10,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 17,67K $ 17,67K $ 17,67K Исторический максимум: $ 0,322994 $ 0,322994 $ 0,322994 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00176687 $ 0,00176687 $ 0,00176687 Узнайте больше о цене Brain Frog (BRAIN)

Токеномика Brain Frog (BRAIN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Brain Frog (BRAIN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BRAIN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BRAIN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BRAIN, изучите текущую цену BRAIN!

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