Токеномика Brain Frog (BRAIN)

Токеномика Brain Frog (BRAIN)

Откройте для себя ключевую информацию о Brain Frog (BRAIN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о Brain Frog (BRAIN)

Where Artificial Intelligence meets memes. Research, create and innovate - all in one place with $BRAIN

$BRAIN introduces a multi-functional AI bot, empowering users with intelligence and creative tools like never before

The fusion of AI brilliance and meme culture. $BRAIN is more than a token—it’s the neural link connecting humor, innovation, and decentralization, built on Ethereum and powered by its community.

Официальный сайт:
https://brain-frog.io/

Токеномика и анализ цен Brain Frog (BRAIN)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Brain Frog (BRAIN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 17,67K
$ 17,67K$ 17,67K
Общее предложение:
$ 10,00M
$ 10,00M$ 10,00M
Оборотное предложение:
$ 10,00M
$ 10,00M$ 10,00M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 17,67K
$ 17,67K$ 17,67K
Исторический максимум:
$ 0,322994
$ 0,322994$ 0,322994
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0,00176687
$ 0,00176687$ 0,00176687

Токеномика Brain Frog (BRAIN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Brain Frog (BRAIN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов BRAIN, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов BRAIN.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BRAIN, изучите текущую цену BRAIN!

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.