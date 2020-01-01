Токеномика Bork on Ethereum (BORK) Откройте для себя ключевую информацию о Bork on Ethereum (BORK), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Bork on Ethereum (BORK) Bork, megamind of the universe - brought to us by Matt Furie! Did You Know? Matt Furie, the creator of Bork, also designed other iconic characters, including Pepe, Brett, Landwolf, and Andy! Bork, mastermind of the universe, sat in his small temple, perched high on a plateau overlooking a bubbling mud pit. The Gobi desert stretched endlessly below, its night sky littered with stars. Most nights, Bork linked with the Martian Central Brain, transmitting thoughts across the void of space. Tonight, the news was grim; Earth was unraveling, but its people remained blind to the truth. They weren’t ready for what was to come. Yet Bork knew the time was near. In the stillness of the desert, he waited, preparing to reveal a secret that would shake their fragile world to its core. He knew he must save them. His plan is nearing fruition, Bork cannot be stopped now. Официальный сайт: https://borkonethereum.com/ Купить BORK сейчас!

Токеномика и анализ цен Bork on Ethereum (BORK) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Bork on Ethereum (BORK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 54,21K $ 54,21K $ 54,21K Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 54,21K $ 54,21K $ 54,21K Исторический максимум: $ 0,058727 $ 0,058727 $ 0,058727 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00054209 $ 0,00054209 $ 0,00054209 Узнайте больше о цене Bork on Ethereum (BORK)

Токеномика Bork on Ethereum (BORK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Bork on Ethereum (BORK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BORK, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BORK. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BORK, изучите текущую цену BORK!

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