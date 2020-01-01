Токеномика Blastin Pepes (BPEPE)

Токеномика Blastin Pepes (BPEPE)

Откройте для себя ключевую информацию о Blastin Pepes (BPEPE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Blastin Pepes (BPEPE)

Introduction to Blastin' Pepes Blastin' Pepes are a unique collection of NFTs natively created using the 404 standard. This standard combines the best features of ERC-20 and ERC-721 tokens, allowing for native fractionalization and enhanced liquidity.

Flock [Floor Lock] Mint with no downside and infinite upside with minimum floor price locked at mint price. How it works: Proceedings of the fair mint are placed in a FAMM (Flock-AMM) with the rest of the Blastin’ Pepes supply. Proceedings of the mint were used to create a bid wall at mint price with enough depth to cover all minters.

Официальный сайт:
https://blastinpepes.xyz/

Токеномика и анализ цен Blastin Pepes (BPEPE)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Blastin Pepes (BPEPE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 10,00M
$ 10,00M$ 10,00M
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 1,71M
$ 1,71M$ 1,71M
Исторический максимум:
$ 0,374695
$ 0,374695$ 0,374695
Исторический минимум:
$ 0,104245
$ 0,104245$ 0,104245
Текущая цена:
$ 0,170731
$ 0,170731$ 0,170731

Токеномика Blastin Pepes (BPEPE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Blastin Pepes (BPEPE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов BPEPE, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов BPEPE.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BPEPE, изучите текущую цену BPEPE!

Прогноз цены BPEPE

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.