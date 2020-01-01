Токеномика Blastin Pepes (BPEPE) Откройте для себя ключевую информацию о Blastin Pepes (BPEPE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Blastin Pepes (BPEPE) Introduction to Blastin' Pepes Blastin' Pepes are a unique collection of NFTs natively created using the 404 standard. This standard combines the best features of ERC-20 and ERC-721 tokens, allowing for native fractionalization and enhanced liquidity. Flock [Floor Lock] Mint with no downside and infinite upside with minimum floor price locked at mint price. How it works: Proceedings of the fair mint are placed in a FAMM (Flock-AMM) with the rest of the Blastin’ Pepes supply. Proceedings of the mint were used to create a bid wall at mint price with enough depth to cover all minters. Официальный сайт: https://blastinpepes.xyz/ Купить BPEPE сейчас!

Токеномика и анализ цен Blastin Pepes (BPEPE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Blastin Pepes (BPEPE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 10,00M $ 10,00M $ 10,00M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,71M $ 1,71M $ 1,71M Исторический максимум: $ 0,374695 $ 0,374695 $ 0,374695 Исторический минимум: $ 0,104245 $ 0,104245 $ 0,104245 Текущая цена: $ 0,170731 $ 0,170731 $ 0,170731 Узнайте больше о цене Blastin Pepes (BPEPE)

Токеномика Blastin Pepes (BPEPE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Blastin Pepes (BPEPE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BPEPE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BPEPE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BPEPE, изучите текущую цену BPEPE!

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