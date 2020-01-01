Токеномика Beem Communication (BEEM) Откройте для себя ключевую информацию о Beem Communication (BEEM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Beem Communication (BEEM) Beem is a decentralized communication protocol built on the Solana blockchain that enables secure, fast, and censorship-resistant messaging. It leverages Solana’s high throughput and low transaction costs to provide a scalable and efficient platform for real-time communication without relying on centralized servers. The BEEM token serves multiple purposes: it is used to pay for network services, incentivize node operators, and empower holders with decentralized governance rights. By combining blockchain technology with instant messaging, Beem aims to revolutionize secure communication in the Web3 ecosystem, fostering privacy, transparency, and user control. Официальный сайт: https://www.beem.me/ Whitepaper: https://www.beem.me/whitepaper Купить BEEM сейчас!

Токеномика и анализ цен Beem Communication (BEEM) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Beem Communication (BEEM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 881,38K $ 881,38K $ 881,38K Общее предложение: $ 999,99M $ 999,99M $ 999,99M Оборотное предложение: $ 999,99M $ 999,99M $ 999,99M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 881,38K $ 881,38K $ 881,38K Исторический максимум: $ 0,00145202 $ 0,00145202 $ 0,00145202 Исторический минимум: $ 0,00076183 $ 0,00076183 $ 0,00076183 Текущая цена: $ 0,00088271 $ 0,00088271 $ 0,00088271 Узнайте больше о цене Beem Communication (BEEM)

Токеномика Beem Communication (BEEM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Beem Communication (BEEM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BEEM, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BEEM. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BEEM, изучите текущую цену BEEM!

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