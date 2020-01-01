Токеномика BEATS on BASE (BEATS) Откройте для себя ключевую информацию о BEATS on BASE (BEATS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о BEATS on BASE (BEATS) Beats on Base is a vibrant and community-driven meme coin project, centering around Beats the Koala, an AI-powered character who injects charm and innovation into the crypto scene. The project uniquely combines engaging, fun music videos and dynamic user-generated AI content, providing a platform for creativity and interaction. Through a set of accessible and interactive tools, community members are invited to participate in building a lively and playful brand. This isn't just another meme coin—it's a movement that leverages AI to blend technology, art, and entertainment, with a strong commitment to transparency and sustainable growth. Официальный сайт: https://www.beatsonbase.ai Whitepaper: https://www.beatsonbase.ai/white-paper Купить BEATS сейчас!

Токеномика и анализ цен BEATS on BASE (BEATS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене BEATS on BASE (BEATS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 231.84K $ 231.84K $ 231.84K Общее предложение: $ 808.81M $ 808.81M $ 808.81M Оборотное предложение: $ 447.92M $ 447.92M $ 447.92M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 418.64K $ 418.64K $ 418.64K Исторический максимум: $ 0.00726409 $ 0.00726409 $ 0.00726409 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0.00051335 $ 0.00051335 $ 0.00051335 Узнайте больше о цене BEATS on BASE (BEATS)

Токеномика BEATS on BASE (BEATS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики BEATS on BASE (BEATS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BEATS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BEATS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BEATS, изучите текущую цену BEATS!

Прогноз цены BEATS Хотите узнать, куда может двигаться BEATS? Наша страница прогноза цены BEATS объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена BEATS прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!