Токеномика BEATS on BASE (BEATS)

Токеномика BEATS on BASE (BEATS)

Откройте для себя ключевую информацию о BEATS on BASE (BEATS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о BEATS on BASE (BEATS)

Beats on Base is a vibrant and community-driven meme coin project, centering around Beats the Koala, an AI-powered character who injects charm and innovation into the crypto scene. The project uniquely combines engaging, fun music videos and dynamic user-generated AI content, providing a platform for creativity and interaction. Through a set of accessible and interactive tools, community members are invited to participate in building a lively and playful brand. This isn't just another meme coin—it's a movement that leverages AI to blend technology, art, and entertainment, with a strong commitment to transparency and sustainable growth.

Официальный сайт:
https://www.beatsonbase.ai
Whitepaper:
https://www.beatsonbase.ai/white-paper

Токеномика и анализ цен BEATS on BASE (BEATS)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене BEATS on BASE (BEATS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 231.84K
$ 231.84K$ 231.84K
Общее предложение:
$ 808.81M
$ 808.81M$ 808.81M
Оборотное предложение:
$ 447.92M
$ 447.92M$ 447.92M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 418.64K
$ 418.64K$ 418.64K
Исторический максимум:
$ 0.00726409
$ 0.00726409$ 0.00726409
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0.00051335
$ 0.00051335$ 0.00051335

Токеномика BEATS on BASE (BEATS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики BEATS on BASE (BEATS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов BEATS, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов BEATS.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BEATS, изучите текущую цену BEATS!

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.