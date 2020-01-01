Токеномика Bear In Bathrobe (BIB) Откройте для себя ключевую информацию о Bear In Bathrobe (BIB), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Bear In Bathrobe (BIB) BIB is the polar bear who turned a wild resort encounter into the Bathrobe Lifestyle. What started as a moment became a movement. Bathrobes are more than just clothing, they’re a vibe. They represent freedom, success, and living life on your own terms. And that’s exactly what Web3 is about. BIB is here to make bathrobes the official uniform of the degen lifestyle: relaxed, empowered, and fun. Официальный сайт: https://bearinbathrobe.com Купить BIB сейчас!

Токеномика и анализ цен Bear In Bathrobe (BIB) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Bear In Bathrobe (BIB), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,01M $ 1,01M $ 1,01M Общее предложение: $ 1000,00M $ 1000,00M $ 1000,00M Оборотное предложение: $ 1000,00M $ 1000,00M $ 1000,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,01M $ 1,01M $ 1,01M Исторический максимум: $ 0,01857096 $ 0,01857096 $ 0,01857096 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00101458 $ 0,00101458 $ 0,00101458 Узнайте больше о цене Bear In Bathrobe (BIB)

Токеномика Bear In Bathrobe (BIB): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Bear In Bathrobe (BIB) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BIB, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BIB. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BIB, изучите текущую цену BIB!

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