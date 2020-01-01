Токеномика Bao Finance (BAO)

Токеномика Bao Finance (BAO)

Откройте для себя ключевую информацию о Bao Finance (BAO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Bao Finance (BAO)

Warning: Bao Finance is in alpha, it is unaudited and was originally developed by a one-person self-taught team. While we are in the process of scaling the team, please understand the risks and use this product accordingly.

It's like SNX + Aave, but for Uniswap, SushiSwap and Balancer.

Rather than re-invent the wheel Bao creates new features for existing protocols.

The BAO token acts as a governance token for the fully community run project. It is also backed by the insurance fund where all Bao fees go.

Официальный сайт:
https://bao.finance/

Токеномика и анализ цен Bao Finance (BAO)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Bao Finance (BAO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 44,54K
$ 44,54K$ 44,54K
Общее предложение:
$ 984,37B
$ 984,37B$ 984,37B
Оборотное предложение:
$ 73,37B
$ 73,37B$ 73,37B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 597,59K
$ 597,59K$ 597,59K
Исторический максимум:
$ 0,00317406
$ 0,00317406$ 0,00317406
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика Bao Finance (BAO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Bao Finance (BAO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов BAO, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов BAO.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BAO, изучите текущую цену BAO!

Прогноз цены BAO

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.