Токеномика Bao Finance (BAO) Откройте для себя ключевую информацию о Bao Finance (BAO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Bao Finance (BAO) Warning: Bao Finance is in alpha, it is unaudited and was originally developed by a one-person self-taught team. While we are in the process of scaling the team, please understand the risks and use this product accordingly. It's like SNX + Aave, but for Uniswap, SushiSwap and Balancer. Rather than re-invent the wheel Bao creates new features for existing protocols. The BAO token acts as a governance token for the fully community run project. It is also backed by the insurance fund where all Bao fees go. Официальный сайт: https://bao.finance/ Купить BAO сейчас!

Токеномика и анализ цен Bao Finance (BAO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Bao Finance (BAO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 44,54K $ 44,54K $ 44,54K Общее предложение: $ 984,37B $ 984,37B $ 984,37B Оборотное предложение: $ 73,37B $ 73,37B $ 73,37B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 597,59K $ 597,59K $ 597,59K Исторический максимум: $ 0,00317406 $ 0,00317406 $ 0,00317406 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Bao Finance (BAO)

Токеномика Bao Finance (BAO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Bao Finance (BAO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BAO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BAO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BAO, изучите текущую цену BAO!

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