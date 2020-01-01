Токеномика BankrCoin (BNKR) Откройте для себя ключевую информацию о BankrCoin (BNKR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о BankrCoin (BNKR) Bankr is an advanced AI agent focused on simplifying the process of buying and selling digital assets. Bankr was the first AI agent on Farcaster to help you quickly buy all your favorites coins directly in the social. BankrCoin is the official coin of the agent and was deployed by Bankr itself directly in the Farcaster social feed. Fees from swaps go to support BankrCoin. Bankr is available on Farcaster and will soon be launching a private terminal, token recs, and limit orders on Base. Официальный сайт: https://bankr.bot Купить BNKR сейчас!

Токеномика и анализ цен BankrCoin (BNKR) Изучите ключевые данные о токеномике и цене BankrCoin (BNKR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 37,04M $ 37,04M $ 37,04M Общее предложение: $ 100,00B $ 100,00B $ 100,00B Оборотное предложение: $ 100,00B $ 100,00B $ 100,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 37,04M $ 37,04M $ 37,04M Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00037037 $ 0,00037037 $ 0,00037037 Узнайте больше о цене BankrCoin (BNKR)

Токеномика BankrCoin (BNKR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики BankrCoin (BNKR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BNKR, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BNKR. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BNKR, изучите текущую цену BNKR!

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