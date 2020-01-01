Токеномика Bandit on Base (BANDIT) Откройте для себя ключевую информацию о Bandit on Base (BANDIT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Bandit on Base (BANDIT) Bandit on Base is a meme-inspired cryptocurrency built on the Base blockchain. Designed as a community-driven token, it leverages the Base blockchain’s scalability and low-cost transactions to foster an accessible and fun digital asset experience. The token embodies the playful and creative energy of internet culture while providing users with an entry point into the Base ecosystem. As a meme token, Bandit on Base prioritizes community engagement and social interaction. While not intended as a utility token, its development aligns with the decentralized ethos of blockchain technology. Официальный сайт: https://banditonbase.com/ Купить BANDIT сейчас!

Токеномика и анализ цен Bandit on Base (BANDIT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Bandit on Base (BANDIT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 43,08K $ 43,08K $ 43,08K Общее предложение: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Оборотное предложение: $ 8,18B $ 8,18B $ 8,18B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 52,66K $ 52,66K $ 52,66K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Bandit on Base (BANDIT)

Токеномика Bandit on Base (BANDIT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Bandit on Base (BANDIT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BANDIT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BANDIT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BANDIT, изучите текущую цену BANDIT!

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