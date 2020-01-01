Токеномика Baby Pnut (BABYPNUT) Откройте для себя ключевую информацию о Baby Pnut (BABYPNUT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Baby Pnut (BABYPNUT) Meet BABY PNUT CTO, the adorable, community-driven token taking the Solana blockchain by storm. With a mission to bring accessibility, fun, and value to the crypto world, BABY PNUT has quickly become a favorite among both newcomers and seasoned investors alike. Built on Solana's efficient and scalable platform, BABY PNUT offers swift transactions, low fees, and an easy entry point into the world of digital assets. From innovative utility to its playful branding, BABY PNUT aims to redefine the future of community tokens by fostering a close-knit, engaged ecosystem. Join BABY PNUT's journey on Solana to be part of a token that values community, transparency, and a touch of humor in every transaction. 🚀 Официальный сайт: https://babypnut.io/ Купить BABYPNUT сейчас!

Токеномика и анализ цен Baby Pnut (BABYPNUT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Baby Pnut (BABYPNUT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 43,97K $ 43,97K $ 43,97K Общее предложение: $ 979,18M $ 979,18M $ 979,18M Оборотное предложение: $ 979,18M $ 979,18M $ 979,18M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 43,97K $ 43,97K $ 43,97K Исторический максимум: $ 0,00769387 $ 0,00769387 $ 0,00769387 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Baby Pnut (BABYPNUT)

Токеномика Baby Pnut (BABYPNUT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Baby Pnut (BABYPNUT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BABYPNUT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BABYPNUT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BABYPNUT, изучите текущую цену BABYPNUT!

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