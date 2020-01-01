Токеномика AXEL (AXEL) Откройте для себя ключевую информацию о AXEL (AXEL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о AXEL (AXEL) The AXEL.Network isn’t coming, it’s here. It’s live. A fully operational Masternode network bringing the future of the distributed web. We’ve built our Content Distribution Network (CDN) from the ground up using distributed technologies to foster a movement from centralized systems to a decentralized world. It’s a network that will change how the internet handles data and bring quick and free private file-sharing to anyone, anywhere! The future is decentralized. The future is AXEL. Официальный сайт: https://axel.network/ Купить AXEL сейчас!

Токеномика и анализ цен AXEL (AXEL) Изучите ключевые данные о токеномике и цене AXEL (AXEL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 4,37M $ 4,37M $ 4,37M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 139,56M $ 139,56M $ 139,56M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 31,29M $ 31,29M $ 31,29M Исторический максимум: $ 0,349088 $ 0,349088 $ 0,349088 Исторический минимум: $ 0,01820104 $ 0,01820104 $ 0,01820104 Текущая цена: $ 0,03128575 $ 0,03128575 $ 0,03128575 Узнайте больше о цене AXEL (AXEL)

Токеномика AXEL (AXEL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики AXEL (AXEL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов AXEL, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов AXEL. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AXEL, изучите текущую цену AXEL!

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