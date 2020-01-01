Токеномика AXEL (AXEL)

Токеномика AXEL (AXEL)

Откройте для себя ключевую информацию о AXEL (AXEL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о AXEL (AXEL)

The AXEL.Network isn’t coming, it’s here. It’s live. A fully operational Masternode network bringing the future of the distributed web.

We’ve built our Content Distribution Network (CDN) from the ground up using distributed technologies to foster a movement from centralized systems to a decentralized world. It’s a network that will change how the internet handles data and bring quick and free private file-sharing to anyone, anywhere!

The future is decentralized. The future is AXEL.

Официальный сайт:
https://axel.network/

Токеномика и анализ цен AXEL (AXEL)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене AXEL (AXEL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 4,37M
$ 4,37M$ 4,37M
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 139,56M
$ 139,56M$ 139,56M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 31,29M
$ 31,29M$ 31,29M
Исторический максимум:
$ 0,349088
$ 0,349088$ 0,349088
Исторический минимум:
$ 0,01820104
$ 0,01820104$ 0,01820104
Текущая цена:
$ 0,03128575
$ 0,03128575$ 0,03128575

Токеномика AXEL (AXEL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики AXEL (AXEL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов AXEL, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов AXEL.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AXEL, изучите текущую цену AXEL!

Прогноз цены AXEL

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.