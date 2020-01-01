Токеномика Away From Keyboard (AFK) Откройте для себя ключевую информацию о Away From Keyboard (AFK), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Away From Keyboard (AFK) Away From Keyboard ($AFK) is a deflationary token on Solana deployed securely via moneyglitch. Every buy/sell/transfer has a 5% tax - 100% of tax is burned from supply permanently. Away From Keyboard ($AFK), a pure tax burn token, offers key advantages over non-deflationary tokens: 1) No reward-based sell pressure, 2) Scarcity increases as supply shrinks, 3) Incentivizes long-term holding, & 4) Your % share of supply grows just by holding. $AFK offers strong deflationary tokenomics backed by a unique brand. Официальный сайт: https://earnwhileyouafk.com Купить AFK сейчас!

Токеномика и анализ цен Away From Keyboard (AFK) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Away From Keyboard (AFK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 95,88K $ 95,88K $ 95,88K Общее предложение: $ 760,38M $ 760,38M $ 760,38M Оборотное предложение: $ 760,38M $ 760,38M $ 760,38M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 95,88K $ 95,88K $ 95,88K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00012609 $ 0,00012609 $ 0,00012609 Узнайте больше о цене Away From Keyboard (AFK)

Токеномика Away From Keyboard (AFK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Away From Keyboard (AFK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов AFK, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов AFK. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AFK, изучите текущую цену AFK!

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