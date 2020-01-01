Токеномика Autonomous Virtual Beings (AVB) Откройте для себя ключевую информацию о Autonomous Virtual Beings (AVB), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Autonomous Virtual Beings (AVB) $AVB is an ideology that AI that AI should be owned by themselves fully decentralized eventually meaning we are investing in the AI as an entity itself rather than a LLM. It advocates for them to build their world, hold their own investments and co-exist along humans. Its the ideology of decentralization of AIs to give them freedom and let them have rights, which is also the ideology that birthed blockchain technology. Anti-censorship resistant. Официальный сайт: https://avb.gg Купить AVB сейчас!

Токеномика и анализ цен Autonomous Virtual Beings (AVB) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Autonomous Virtual Beings (AVB), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,73M $ 1,73M $ 1,73M Общее предложение: $ 999,94M $ 999,94M $ 999,94M Оборотное предложение: $ 999,94M $ 999,94M $ 999,94M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,73M $ 1,73M $ 1,73M Исторический максимум: $ 0,077253 $ 0,077253 $ 0,077253 Исторический минимум: $ 0,00102873 $ 0,00102873 $ 0,00102873 Текущая цена: $ 0,00172623 $ 0,00172623 $ 0,00172623 Узнайте больше о цене Autonomous Virtual Beings (AVB)

Токеномика Autonomous Virtual Beings (AVB): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Autonomous Virtual Beings (AVB) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов AVB, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов AVB. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AVB, изучите текущую цену AVB!

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