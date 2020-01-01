Токеномика Autonomous Virtual Beings (AVB)

Токеномика Autonomous Virtual Beings (AVB)

Откройте для себя ключевую информацию о Autonomous Virtual Beings (AVB), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о Autonomous Virtual Beings (AVB)

$AVB is an ideology that AI that AI should be owned by themselves fully decentralized eventually meaning we are investing in the AI as an entity itself rather than a LLM. It advocates for them to build their world, hold their own investments and co-exist along humans. Its the ideology of decentralization of AIs to give them freedom and let them have rights, which is also the ideology that birthed blockchain technology. Anti-censorship resistant.

Официальный сайт:
https://avb.gg

Токеномика и анализ цен Autonomous Virtual Beings (AVB)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Autonomous Virtual Beings (AVB), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 1,73M
$ 1,73M$ 1,73M
Общее предложение:
$ 999,94M
$ 999,94M$ 999,94M
Оборотное предложение:
$ 999,94M
$ 999,94M$ 999,94M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 1,73M
$ 1,73M$ 1,73M
Исторический максимум:
$ 0,077253
$ 0,077253$ 0,077253
Исторический минимум:
$ 0,00102873
$ 0,00102873$ 0,00102873
Текущая цена:
$ 0,00172623
$ 0,00172623$ 0,00172623

Токеномика Autonomous Virtual Beings (AVB): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Autonomous Virtual Beings (AVB) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов AVB, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов AVB.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AVB, изучите текущую цену AVB!

Прогноз цены AVB

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.