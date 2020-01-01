Токеномика Autist (AUTIST)

Токеномика Autist (AUTIST)

Откройте для себя ключевую информацию о Autist (AUTIST), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Autist (AUTIST)

It's a meme token about autistic pepe. So it takes the very well known meme of an autistic pepe and uses him as a character on Hyperliquid. He has the hyperliquid logo on his head and on some of his outfits. This makes the meme unique in a sense as it's the only pepe meme that is currently available on Hyperliquid. There is a good chance it will keep being the only pepe meme on hyperliquid with auction prices going higher and higher.

Официальный сайт:
https://x.com/autisthyper

Токеномика и анализ цен Autist (AUTIST)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Autist (AUTIST), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 423,68K
$ 423,68K$ 423,68K
Общее предложение:
$ 565,10K
$ 565,10K$ 565,10K
Оборотное предложение:
$ 565,10K
$ 565,10K$ 565,10K
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 423,68K
$ 423,68K$ 423,68K
Исторический максимум:
$ 29,33
$ 29,33$ 29,33
Исторический минимум:
$ 0,131896
$ 0,131896$ 0,131896
Текущая цена:
$ 0,749747
$ 0,749747$ 0,749747

Токеномика Autist (AUTIST): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Autist (AUTIST) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов AUTIST, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов AUTIST.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AUTIST, изучите текущую цену AUTIST!

Прогноз цены AUTIST

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.