Токеномика Autist (AUTIST) Откройте для себя ключевую информацию о Autist (AUTIST), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Autist (AUTIST) It's a meme token about autistic pepe. So it takes the very well known meme of an autistic pepe and uses him as a character on Hyperliquid. He has the hyperliquid logo on his head and on some of his outfits. This makes the meme unique in a sense as it's the only pepe meme that is currently available on Hyperliquid. There is a good chance it will keep being the only pepe meme on hyperliquid with auction prices going higher and higher. Официальный сайт: https://x.com/autisthyper Купить AUTIST сейчас!

Токеномика и анализ цен Autist (AUTIST) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Autist (AUTIST), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 423,68K $ 423,68K $ 423,68K Общее предложение: $ 565,10K $ 565,10K $ 565,10K Оборотное предложение: $ 565,10K $ 565,10K $ 565,10K FDV (полностью разводненная стоимость): $ 423,68K $ 423,68K $ 423,68K Исторический максимум: $ 29,33 $ 29,33 $ 29,33 Исторический минимум: $ 0,131896 $ 0,131896 $ 0,131896 Текущая цена: $ 0,749747 $ 0,749747 $ 0,749747 Узнайте больше о цене Autist (AUTIST)

Токеномика Autist (AUTIST): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Autist (AUTIST) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов AUTIST, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов AUTIST. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AUTIST, изучите текущую цену AUTIST!

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