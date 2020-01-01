Токеномика AuditAI (AUDAI) Откройте для себя ключевую информацию о AuditAI (AUDAI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о AuditAI (AUDAI) AuditAI is dedicated to advancing the security, transparency, and sustainability of digital assets through cutting-edge technology and unwavering commitment to decentralization. AuditAI Solutions By leveraging cutting-edge technology, rigorous auditing protocols, and a commitment to decentralization, AuditAI aims to revolutionize the auditing and certification processes for crypto projects, addressing the root causes of industry vulnerabilities. AuditAI Bot Powerful solution for your auditing AuditAI’s innovative Telegram bot is designed to serve a wide range of users within the cryptocurrency community, offering unparalleled utility and ease of use. Project owners and developers can access comprehensive smart contract auditing services, obtain official audit certificates, and promote their projects through dedicated ad space. Investors benefit from reliable contract analyses and audit certificates that enhance decision-making and mitigate risks. By fostering transparency and community engagement, the AuditAI bot strengthens the overall integrity of the cryptocurrency ecosystem. Официальный сайт: https://www.audit-ai.io/ Whitepaper: https://www.audit-ai.io/whitepaper Купить AUDAI сейчас!

Токеномика и анализ цен AuditAI (AUDAI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене AuditAI (AUDAI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 169.89K $ 169.89K $ 169.89K Общее предложение: $ 72.00M $ 72.00M $ 72.00M Оборотное предложение: $ 72.00M $ 72.00M $ 72.00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 169.89K $ 169.89K $ 169.89K Исторический максимум: $ 0.01188446 $ 0.01188446 $ 0.01188446 Исторический минимум: $ 0.00155446 $ 0.00155446 $ 0.00155446 Текущая цена: $ 0.00235956 $ 0.00235956 $ 0.00235956 Узнайте больше о цене AuditAI (AUDAI)

Токеномика AuditAI (AUDAI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики AuditAI (AUDAI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов AUDAI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов AUDAI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AUDAI, изучите текущую цену AUDAI!

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