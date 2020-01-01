Токеномика ASYNCHRONUS by Virtuals (ASYNC) Откройте для себя ключевую информацию о ASYNCHRONUS by Virtuals (ASYNC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о ASYNCHRONUS by Virtuals (ASYNC) Asynchronus is the infrastructure layer powering the agentic economy, a decentralized, AI-native future where autonomous agents drive real-time, on-chain execution. Within the Asynchronus ecosystem: Shell acts as the intelligent conversational interface, orchestrating asynchronous sub-agents and leveraging MCP (Multi-Core Processing) technology the same architecture found in advanced autonomous robotics. Graph is our modular, LangChain-based framework for building scalable AI agents, designed to be interoperable, composable, and optimized for multi-agent collaboration. Asynchronus is supported by industry leaders including NVIDIA Inception Program, Google for Startups, and Arbitrum, with strategic support from partners such as Compass Labs, Allora, Router Protocol, and Alchemy, enabling a robust foundation for the next generation of intelligent on-chain infrastructure. Официальный сайт: https://asynchronus.ai Whitepaper: https://www.asynchronus.ai/whitepaper Купить ASYNC сейчас!

Токеномика и анализ цен ASYNCHRONUS by Virtuals (ASYNC) Изучите ключевые данные о токеномике и цене ASYNCHRONUS by Virtuals (ASYNC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 310,10K $ 310,10K $ 310,10K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 500,00M $ 500,00M $ 500,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 620,21K $ 620,21K $ 620,21K Исторический максимум: $ 0,00452434 $ 0,00452434 $ 0,00452434 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00062021 $ 0,00062021 $ 0,00062021 Узнайте больше о цене ASYNCHRONUS by Virtuals (ASYNC)

Токеномика ASYNCHRONUS by Virtuals (ASYNC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики ASYNCHRONUS by Virtuals (ASYNC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ASYNC, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ASYNC. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ASYNC, изучите текущую цену ASYNC!

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