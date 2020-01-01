Токеномика AS Roma Fan Token (ASR)

Токеномика AS Roma Fan Token (ASR)

Откройте для себя ключевую информацию о AS Roma Fan Token (ASR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о AS Roma Fan Token (ASR)

Официальный сайт:
https://www.asroma.com/it

Токеномика и анализ цен AS Roma Fan Token (ASR)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене AS Roma Fan Token (ASR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 17.50M
$ 17.50M$ 17.50M
Общее предложение:
$ 10.00M
$ 10.00M$ 10.00M
Оборотное предложение:
$ 7.40M
$ 7.40M$ 7.40M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 23.65M
$ 23.65M$ 23.65M
Исторический максимум:
$ 26.64
$ 26.64$ 26.64
Исторический минимум:
$ 0.965551
$ 0.965551$ 0.965551
Текущая цена:
$ 2.37
$ 2.37$ 2.37

Токеномика AS Roma Fan Token (ASR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики AS Roma Fan Token (ASR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов ASR, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов ASR.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ASR, изучите текущую цену ASR!

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.