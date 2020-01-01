Токеномика AS Roma Fan Token (ASR) Откройте для себя ключевую информацию о AS Roma Fan Token (ASR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о AS Roma Fan Token (ASR) Официальный сайт: https://www.asroma.com/it Купить ASR сейчас!

Токеномика и анализ цен AS Roma Fan Token (ASR) Изучите ключевые данные о токеномике и цене AS Roma Fan Token (ASR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 17.50M $ 17.50M $ 17.50M Общее предложение: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Оборотное предложение: $ 7.40M $ 7.40M $ 7.40M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 23.65M $ 23.65M $ 23.65M Исторический максимум: $ 26.64 $ 26.64 $ 26.64 Исторический минимум: $ 0.965551 $ 0.965551 $ 0.965551 Текущая цена: $ 2.37 $ 2.37 $ 2.37 Узнайте больше о цене AS Roma Fan Token (ASR)

Токеномика AS Roma Fan Token (ASR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики AS Roma Fan Token (ASR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ASR, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ASR. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ASR, изучите текущую цену ASR!

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