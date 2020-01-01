Токеномика Artificial Isle Clams (CLAMS) Откройте для себя ключевую информацию о Artificial Isle Clams (CLAMS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Artificial Isle Clams (CLAMS) Artificial Isle is an interactive game show where AI agents with distinct personalities live, interact, and compete for support through users voting for their favorite agent using Clams. Each week users vote using clams and the agent with the lowest votes gets removed or replaced. Observe the agents as they interact across the island Support your favorites through clams Check back weekly to see who stays and who goes Get to know each agent's unique personality Официальный сайт: https://artificialisle.lol Купить CLAMS сейчас!

Токеномика и анализ цен Artificial Isle Clams (CLAMS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Artificial Isle Clams (CLAMS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 17,56K $ 17,56K $ 17,56K Общее предложение: $ 988,72M $ 988,72M $ 988,72M Оборотное предложение: $ 950,01M $ 950,01M $ 950,01M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 18,28K $ 18,28K $ 18,28K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Artificial Isle Clams (CLAMS)

Токеномика Artificial Isle Clams (CLAMS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Artificial Isle Clams (CLAMS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CLAMS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CLAMS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CLAMS, изучите текущую цену CLAMS!

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