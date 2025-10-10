Токеномика Aria Premier Launch (APL) Откройте для себя ключевую информацию о Aria Premier Launch (APL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен Aria Premier Launch (APL) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Aria Premier Launch (APL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 9,76M $ 9,76M $ 9,76M Общее предложение: $ 10,79M $ 10,79M $ 10,79M Оборотное предложение: $ 10,79M $ 10,79M $ 10,79M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 9,76M $ 9,76M $ 9,76M Исторический максимум: $ 0,963616 $ 0,963616 $ 0,963616 Исторический минимум: $ 0,782058 $ 0,782058 $ 0,782058 Текущая цена: $ 0,904488 $ 0,904488 $ 0,904488 Узнайте больше о цене Aria Premier Launch (APL) Купить APL сейчас!

Информация о Aria Premier Launch (APL) $APL is Aria’s first IPRWA token representing the portfolio of IP and music rights brought onchain, also known as the Aria Premiere Launch portfolio. The $APL, or Aria Premiere Launch, portfolio includes partial copyright ownership to songs by artists such as: Justin Bieber, Miley Cyrus, BLACKPINK, and Selena Gomez. Revenue is generated through royalties associated with the songs and recordings which come by way of streaming, synchronization, and public performance revenues. These royalties will be distributed to token holders and are projected to earn between 5-8 % annualized. $APL is Aria’s first IPRWA token representing the portfolio of IP and music rights brought onchain, also known as the Aria Premiere Launch portfolio. The $APL, or Aria Premiere Launch, portfolio includes partial copyright ownership to songs by artists such as: Justin Bieber, Miley Cyrus, BLACKPINK, and Selena Gomez. Revenue is generated through royalties associated with the songs and recordings which come by way of streaming, synchronization, and public performance revenues. These royalties will be distributed to token holders and are projected to earn between 5-8 % annualized. Официальный сайт: https://ariaprotocol.xyz/

Токеномика Aria Premier Launch (APL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Aria Premier Launch (APL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов APL, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов APL. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой APL, изучите текущую цену APL!

Прогноз цены APL Хотите узнать, куда может двигаться APL? Наша страница прогноза цены APL объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена APL прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!