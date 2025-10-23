Что такое Aria Premier Launch (APL)

$APL is Aria’s first IPRWA token representing the portfolio of IP and music rights brought onchain, also known as the Aria Premiere Launch portfolio. The $APL, or Aria Premiere Launch, portfolio includes partial copyright ownership to songs by artists such as: Justin Bieber, Miley Cyrus, BLACKPINK, and Selena Gomez. Revenue is generated through royalties associated with the songs and recordings which come by way of streaming, synchronization, and public performance revenues. These royalties will be distributed to token holders and are projected to earn between 5-8 % annualized. $APL is Aria’s first IPRWA token representing the portfolio of IP and music rights brought onchain, also known as the Aria Premiere Launch portfolio. The $APL, or Aria Premiere Launch, portfolio includes partial copyright ownership to songs by artists such as: Justin Bieber, Miley Cyrus, BLACKPINK, and Selena Gomez. Revenue is generated through royalties associated with the songs and recordings which come by way of streaming, synchronization, and public performance revenues. These royalties will be distributed to token holders and are projected to earn between 5-8 % annualized.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Aria Premier Launch (APL) Официальный веб-сайт

Прогноз цены Aria Premier Launch (USD)

Сколько будет стоить Aria Premier Launch (APL) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Aria Premier Launch (APL) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Aria Premier Launch.

Проверьте прогноз цены Aria Premier Launch!

APL на местную валюту

Попробуйте конвертер

Токеномика Aria Premier Launch (APL)

Понимание токеномики Aria Premier Launch (APL) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена APL прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Aria Premier Launch (APL) Сколько стоит Aria Premier Launch (APL) на сегодня? Актуальная цена APL в USD – 0,921621 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена APL в USD? $ 0,921621 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена APL в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Aria Premier Launch? Рыночная капитализация APL составляет $ 9,95M USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение APL? Циркулирующее предложение APL составляет 10,80M USD . Какова была максимальная цена (ATH) APL? APL достиг максимальной цены (ATH) в 0,963616 USD . Какова была минимальная цена APL за все время (ATL)? APL достиг минимальной цены (ATL) в 0,782058 USD . Каков объем торгов APL? Объем торгов за последние 24 часа для APL составляет -- USD . Вырастет ли APL в цене в этом году? APL может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены APL для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии Aria Premier Launch (APL)