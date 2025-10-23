Текущая цена Aria Premier Launch сегодня составляет 0,921621 USD. Следите за обновлениями цены APL к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены APL прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Aria Premier Launch сегодня составляет 0,921621 USD. Следите за обновлениями цены APL к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены APL прямо сейчас на MEXC.

Цена Aria Premier Launch (APL)

Текущая цена 1 APL в USD:

$0,921621
$0,921621
-0,60%1D
USD
График цены Aria Premier Launch (APL) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 23:27:35 (UTC+8)

Информация о ценах Aria Premier Launch (APL) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,913332
$ 0,913332
Мин 24Ч
$ 0,93182
$ 0,93182
Макс 24Ч

$ 0,913332
$ 0,913332

$ 0,93182
$ 0,93182

$ 0,963616
$ 0,963616

$ 0,782058
$ 0,782058

+0,45%

-0,68%

-0,21%

-0,21%

Текущая цена Aria Premier Launch (APL) составляет $0,921621. За последние 24 часа APL торговался в диапазоне от $ 0,913332 до $ 0,93182, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена APL за все время составляет $ 0,963616, а минимальная – $ 0,782058.

Что касается краткосрочной динамики, APL изменился на +0,45% за последний час, на -0,68% за 24 часа и на -0,21% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Aria Premier Launch (APL)

$ 9,95M
$ 9,95M

--
--

$ 9,95M
$ 9,95M

10,80M
10,80M

10 796 980,91881105
10 796 980,91881105

Текущая рыночная капитализация Aria Premier Launch составляет $ 9,95M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение APL составляет 10,80M, а общее предложение – 10796980.91881105. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 9,95M.

История цен Aria Premier Launch (APL) в USD

За сегодня изменение цены Aria Premier Launch на USD составило $ -0,0063265072858401.
За последние 30 дней изменение цены Aria Premier Launch на USD составило $ +0,0151837981.
За последние 60 дней изменение цены Aria Premier Launch на USD составило $ +0,0134888449.
За последние 90 дней изменение цены Aria Premier Launch на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0,0063265072858401-0,68%
30 дней$ +0,0151837981+1,65%
60 дней$ +0,0134888449+1,46%
90 дней$ 0--

Что такое Aria Premier Launch (APL)

$APL is Aria’s first IPRWA token representing the portfolio of IP and music rights brought onchain, also known as the Aria Premiere Launch portfolio.

The $APL, or Aria Premiere Launch, portfolio includes partial copyright ownership to songs by artists such as: Justin Bieber, Miley Cyrus, BLACKPINK, and Selena Gomez. Revenue is generated through royalties associated with the songs and recordings which come by way of streaming, synchronization, and public performance revenues. These royalties will be distributed to token holders and are projected to earn between 5-8 % annualized.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Aria Premier Launch (APL)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены Aria Premier Launch (USD)

Сколько будет стоить Aria Premier Launch (APL) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Aria Premier Launch (APL) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Aria Premier Launch.

Проверьте прогноз цены Aria Premier Launch!

APL на местную валюту

Токеномика Aria Premier Launch (APL)

Понимание токеномики Aria Premier Launch (APL) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена APL прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Aria Premier Launch (APL)

Сколько стоит Aria Premier Launch (APL) на сегодня?
Актуальная цена APL в USD – 0,921621 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена APL в USD?
Текущая цена APL в USD составляет $ 0,921621. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Aria Premier Launch?
Рыночная капитализация APL составляет $ 9,95M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение APL?
Циркулирующее предложение APL составляет 10,80M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) APL?
APL достиг максимальной цены (ATH) в 0,963616 USD.
Какова была минимальная цена APL за все время (ATL)?
APL достиг минимальной цены (ATL) в 0,782058 USD.
Каков объем торгов APL?
Объем торгов за последние 24 часа для APL составляет -- USD.
Вырастет ли APL в цене в этом году?
APL может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены APL для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-23 23:27:35 (UTC+8)

