Токеномика Aquarius (AQUA) Откройте для себя ключевую информацию о Aquarius (AQUA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Aquarius (AQUA) AQUA is the currency for rewards and on-chain voting on the Stellar network. The Aquarius project has been designed to supercharge trading on Stellar, bring more liquidity and give control over how it is distributed across various market pairs of Stellar’s internal Decentralized Exchange (SDEX). Aquarius allows the community to set market making rewards for selected markets through on-chain voting. AQUA holders can vote for market pairs that need more liquidity and select trusted assets. Both DEX traders and LPs can earn AQUA rewards on selected market pairs based on their participation with market making on the Stellar blockchain. AQUA holders will be able to participate in DAO voting to decide the direction of the Community DAO Fund and navigate future Aquarius developments. Официальный сайт: https://aqua.network Купить AQUA сейчас!

Токеномика и анализ цен Aquarius (AQUA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Aquarius (AQUA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 28,17M $ 28,17M $ 28,17M Общее предложение: $ 99,97B $ 99,97B $ 99,97B Оборотное предложение: $ 34,86B $ 34,86B $ 34,86B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 80,81M $ 80,81M $ 80,81M Исторический максимум: $ 0,02350576 $ 0,02350576 $ 0,02350576 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00080785 $ 0,00080785 $ 0,00080785 Узнайте больше о цене Aquarius (AQUA)

Токеномика Aquarius (AQUA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Aquarius (AQUA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов AQUA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов AQUA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AQUA, изучите текущую цену AQUA!

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