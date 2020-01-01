Токеномика ApeScreener (APES)
Информация о ApeScreener (APES)
Apescreener is an AI Portfolio Advisor and tracker, which helps you build, grow, and liquidate your portfolio.
Why Use ApeScreener? The reality is, 95% of traders lose money due to:
- Poor risk management
- Emotional trading
- Lack of a consistent strategy
ApeScreener’s emotionless AI addresses these issues by:
- Identifying the best trades for you
- Controlling risks effectively
- Maximizing your profits
ApeScreener helps you implement the following strategies:
- Derisking: Achieve risk-free positions by systematically reducing exposure to assets.
- Dollar-Cost Averaging (DCA): Find the best entries and exits for your positions, allowing you to invest consistently over time.
- Portfolio Rebalancing: Go against the herd and profit from market movements by regularly adjusting your asset allocation. This strategy helps you sell high and buy low.
Токеномика и анализ цен ApeScreener (APES)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене ApeScreener (APES), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика ApeScreener (APES): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики ApeScreener (APES) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов APES, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов APES.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой APES, изучите текущую цену APES!
Прогноз цены APES
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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.