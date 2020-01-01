Токеномика ApeScreener (APES)

Токеномика ApeScreener (APES)

Откройте для себя ключевую информацию о ApeScreener (APES), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о ApeScreener (APES)

Apescreener is an AI Portfolio Advisor and tracker, which helps you build, grow, and liquidate your portfolio.

Why Use ApeScreener? The reality is, 95% of traders lose money due to:

  • Poor risk management
  • Emotional trading
  • Lack of a consistent strategy

ApeScreener’s emotionless AI addresses these issues by:

  • Identifying the best trades for you
  • Controlling risks effectively
  • Maximizing your profits

ApeScreener helps you implement the following strategies:

  • Derisking: Achieve risk-free positions by systematically reducing exposure to assets.
  • Dollar-Cost Averaging (DCA): Find the best entries and exits for your positions, allowing you to invest consistently over time.
  • Portfolio Rebalancing: Go against the herd and profit from market movements by regularly adjusting your asset allocation. This strategy helps you sell high and buy low.

Официальный сайт:
https://apescreener.xyz/
Whitepaper:
https://docs.apescreener.xyz/

Токеномика и анализ цен ApeScreener (APES)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене ApeScreener (APES), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 2,38M
$ 2,38M$ 2,38M
Общее предложение:
$ 100,00M
$ 100,00M$ 100,00M
Оборотное предложение:
$ 100,00M
$ 100,00M$ 100,00M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 2,38M
$ 2,38M$ 2,38M
Исторический максимум:
$ 0,167266
$ 0,167266$ 0,167266
Исторический минимум:
$ 0,00165652
$ 0,00165652$ 0,00165652
Текущая цена:
$ 0,02382813
$ 0,02382813$ 0,02382813

Токеномика ApeScreener (APES): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики ApeScreener (APES) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов APES, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов APES.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой APES, изучите текущую цену APES!

Прогноз цены APES

Хотите узнать, куда может двигаться APES? Наша страница прогноза цены APES объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.