Токеномика ApeScreener (APES) Откройте для себя ключевую информацию о ApeScreener (APES), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о ApeScreener (APES) Apescreener is an AI Portfolio Advisor and tracker, which helps you build, grow, and liquidate your portfolio. Why Use ApeScreener? The reality is, 95% of traders lose money due to: Poor risk management

Emotional trading

Lack of a consistent strategy ApeScreener’s emotionless AI addresses these issues by: Identifying the best trades for you

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Maximizing your profits ApeScreener helps you implement the following strategies: Derisking: Achieve risk-free positions by systematically reducing exposure to assets.

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Portfolio Rebalancing: Go against the herd and profit from market movements by regularly adjusting your asset allocation. This strategy helps you sell high and buy low. Официальный сайт: https://apescreener.xyz/ Whitepaper: https://docs.apescreener.xyz/ Купить APES сейчас!

Токеномика и анализ цен ApeScreener (APES) Изучите ключевые данные о токеномике и цене ApeScreener (APES), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2,38M $ 2,38M $ 2,38M Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,38M $ 2,38M $ 2,38M Исторический максимум: $ 0,167266 $ 0,167266 $ 0,167266 Исторический минимум: $ 0,00165652 $ 0,00165652 $ 0,00165652 Текущая цена: $ 0,02382813 $ 0,02382813 $ 0,02382813 Узнайте больше о цене ApeScreener (APES)

Токеномика ApeScreener (APES): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики ApeScreener (APES) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов APES, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов APES. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой APES, изучите текущую цену APES!

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