Токеномика и анализ цен aixrp (AIXRP) Изучите ключевые данные о токеномике и цене aixrp (AIXRP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 44,30K $ 44,30K $ 44,30K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 293,80M $ 293,80M $ 293,80M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 150,77K $ 150,77K $ 150,77K Исторический максимум: $ 0,00198245 $ 0,00198245 $ 0,00198245 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00015078 $ 0,00015078 $ 0,00015078 Узнайте больше о цене aixrp (AIXRP) Купить AIXRP сейчас!

Информация о aixrp (AIXRP) A significant portion of $aixrp holdings is dedicated to rewarding community members who produce high-quality content—ranging from in-depth articles, tutorials, and analyses to creative projects and social-media posts that explore $aixrp applications and the wider XRPL ecosystem. AI-driven evaluation mechanisms will surface and assess top contributions, enabling automated and equitable distribution of $aixrp rewards. This establishes a merit-based SocialFi model in which value flows directly to creators, bypassing centralized platform gatekeepers. The XRPL's combination of rapid settlement times, minimal transaction fees, native decentralized exchange functionality, and proven scalability provides an ideal on-chain framework for transparent, cost-effective reward distribution and sustainable community growth. Официальный сайт: https://www.aixrp.ai/ Whitepaper: https://www.aixrp.ai/mainframe#tokenomics

Токеномика aixrp (AIXRP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики aixrp (AIXRP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов AIXRP, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов AIXRP. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AIXRP, изучите текущую цену AIXRP!

Прогноз цены AIXRP Хотите узнать, куда может двигаться AIXRP? Наша страница прогноза цены AIXRP объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена AIXRP прямо сейчас!

