Токеномика ai99x (AI99X)

Токеномика ai99x (AI99X)

Откройте для себя ключевую информацию о ai99x (AI99X), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о ai99x (AI99X)

Agent 99x is an innovative AI agent experiment designed to autonomously execute airdrops of its native token and tokens from other AI agents. It operates through a streamlined process of fetching, verifying, and airdropping addresses that interact with it.

In addition to airdrop execution, Agent 99x also provides AI-driven intelligence, including trending cryptocurrency news and other relevant insights, making it a multifaceted tool for the crypto and AI ecosystems.

Официальный сайт:
https://www.ai99x.com/
Whitepaper:
https://docs.ai99x.com/

Токеномика и анализ цен ai99x (AI99X)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене ai99x (AI99X), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 12,73K
$ 12,73K$ 12,73K
Общее предложение:
$ 948,58M
$ 948,58M$ 948,58M
Оборотное предложение:
$ 948,58M
$ 948,58M$ 948,58M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 12,73K
$ 12,73K$ 12,73K
Исторический максимум:
$ 0,00141481
$ 0,00141481$ 0,00141481
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика ai99x (AI99X): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики ai99x (AI99X) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов AI99X, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов AI99X.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AI99X, изучите текущую цену AI99X!

Прогноз цены AI99X

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.