Токеномика ai99x (AI99X) Откройте для себя ключевую информацию о ai99x (AI99X), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о ai99x (AI99X) Agent 99x is an innovative AI agent experiment designed to autonomously execute airdrops of its native token and tokens from other AI agents. It operates through a streamlined process of fetching, verifying, and airdropping addresses that interact with it. In addition to airdrop execution, Agent 99x also provides AI-driven intelligence, including trending cryptocurrency news and other relevant insights, making it a multifaceted tool for the crypto and AI ecosystems. Официальный сайт: https://www.ai99x.com/ Whitepaper: https://docs.ai99x.com/ Купить AI99X сейчас!

Токеномика и анализ цен ai99x (AI99X) Изучите ключевые данные о токеномике и цене ai99x (AI99X), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 12,73K $ 12,73K $ 12,73K Общее предложение: $ 948,58M $ 948,58M $ 948,58M Оборотное предложение: $ 948,58M $ 948,58M $ 948,58M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 12,73K $ 12,73K $ 12,73K Исторический максимум: $ 0,00141481 $ 0,00141481 $ 0,00141481 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене ai99x (AI99X)

Токеномика ai99x (AI99X): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики ai99x (AI99X) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов AI99X, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов AI99X. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AI99X, изучите текущую цену AI99X!

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