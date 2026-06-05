Что такое ZTX

Токеномика ZTX (ZTX) Откройте для себя ключевую информацию о ZTX (ZTX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен ZTX (ZTX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене ZTX (ZTX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,39M $ 1,39M $ 1,39M Общее предложение: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Оборотное предложение: $ 4,20B $ 4,20B $ 4,20B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 3,30M $ 3,30M $ 3,30M Исторический максимум: $ 0,03870653 $ 0,03870653 $ 0,03870653 Исторический минимум: $ 0,00025615 $ 0,00025615 $ 0,00025615 Текущая цена: $ 0,00033065 $ 0,00033065 $ 0,00033065 Узнайте больше о цене ZTX (ZTX) Купить ZTX сейчас!

Информация о ZTX (ZTX) Официальный сайт: https://ztx.io/ Whitepaper: https://docs.ztx.io

Токеномика ZTX (ZTX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики ZTX (ZTX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ZTX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ZTX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ZTX, изучите текущую цену ZTX!

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