Токеномика ZTX (ZTX)

Токеномика ZTX (ZTX)

Откройте для себя ключевую информацию о ZTX (ZTX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2026-06-05 18:17:10 (UTC+8)
USD

Токеномика и анализ цен ZTX (ZTX)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене ZTX (ZTX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 1,39M
$ 1,39M$ 1,39M
Общее предложение:
$ 10,00B
$ 10,00B$ 10,00B
Оборотное предложение:
$ 4,20B
$ 4,20B$ 4,20B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 3,30M
$ 3,30M$ 3,30M
Исторический максимум:
$ 0,03870653
$ 0,03870653$ 0,03870653
Исторический минимум:
$ 0,00025615
$ 0,00025615$ 0,00025615
Текущая цена:
$ 0,00033065
$ 0,00033065$ 0,00033065

Информация о ZTX (ZTX)

Официальный сайт:
https://ztx.io/
Whitepaper:
https://docs.ztx.io

Токеномика ZTX (ZTX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики ZTX (ZTX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов ZTX, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов ZTX.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ZTX, изучите текущую цену ZTX!

Прогноз цены ZTX

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.

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