Токеномика yfii finance (YFII) Откройте для себя ключевую информацию о yfii finance (YFII), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о yfii finance (YFII) Yearn — финансовая платформа, поддерживающая несколько протоколов DeFi. Он будет автоматически перемещать позиции между соглашениями, чтобы помочь вкладчикам получить самый высокий финансовый доход. Платформа объединяет соглашения Compound, dYdX, Aave и DDEX. Когда пользователи вносят депозит, платформа автоматически распределяет средства по соглашению с наибольшим доходом. Затем Yearn предоставит пользователю подтверждение прав и интересов под названием yToken, и пользователь сможет вывести первоначально внесенные токены и соответствующий доход через ytoken. Официальный сайт: https://dfi.money/#/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0xa1d0E215a23d7030842FC67cE582a6aFa3CCaB83 Купить YFII сейчас!

Токеномика и анализ цен yfii finance (YFII) Изучите ключевые данные о токеномике и цене yfii finance (YFII), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2,47M $ 2,47M $ 2,47M Общее предложение: $ 39,38K $ 39,38K $ 39,38K Оборотное предложение: $ 38,60K $ 38,60K $ 38,60K FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,52M $ 2,52M $ 2,52M Исторический максимум: $ 9 350 $ 9 350 $ 9 350 Исторический минимум: $ 56,534854554921544 $ 56,534854554921544 $ 56,534854554921544 Текущая цена: $ 63,92 $ 63,92 $ 63,92 Узнайте больше о цене yfii finance (YFII)

Токеномика yfii finance (YFII): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики yfii finance (YFII) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов YFII, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов YFII. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой YFII, изучите текущую цену YFII!

Как купить YFII Заинтересованы в добавлении yfii finance (YFII) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки YFII, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить YFII на MEXC прямо сейчас!

История цены yfii finance (YFII) Анализ истории цены YFII помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены YFII прямо сейчас!

Прогноз цены YFII Хотите узнать, куда может двигаться YFII? Наша страница прогноза цены YFII объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена YFII прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!