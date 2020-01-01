Токеномика yfii finance (YFII)

Токеномика yfii finance (YFII)

Откройте для себя ключевую информацию о yfii finance (YFII), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о yfii finance (YFII)

Yearn — финансовая платформа, поддерживающая несколько протоколов DeFi. Он будет автоматически перемещать позиции между соглашениями, чтобы помочь вкладчикам получить самый высокий финансовый доход. Платформа объединяет соглашения Compound, dYdX, Aave и DDEX. Когда пользователи вносят депозит, платформа автоматически распределяет средства по соглашению с наибольшим доходом. Затем Yearn предоставит пользователю подтверждение прав и интересов под названием yToken, и пользователь сможет вывести первоначально внесенные токены и соответствующий доход через ytoken.

Официальный сайт:
https://dfi.money/#/
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0xa1d0E215a23d7030842FC67cE582a6aFa3CCaB83

Токеномика и анализ цен yfii finance (YFII)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене yfii finance (YFII), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 2,47M
$ 2,47M$ 2,47M
Общее предложение:
$ 39,38K
$ 39,38K$ 39,38K
Оборотное предложение:
$ 38,60K
$ 38,60K$ 38,60K
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 2,52M
$ 2,52M$ 2,52M
Исторический максимум:
$ 9 350
$ 9 350$ 9 350
Исторический минимум:
$ 56,534854554921544
$ 56,534854554921544$ 56,534854554921544
Текущая цена:
$ 63,92
$ 63,92$ 63,92

Токеномика yfii finance (YFII): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики yfii finance (YFII) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов YFII, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов YFII.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой YFII, изучите текущую цену YFII!

Как купить YFII

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История цены yfii finance (YFII)

Анализ истории цены YFII помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.