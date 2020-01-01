Токеномика XPR Network (XPR) Откройте для себя ключевую информацию о XPR Network (XPR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о XPR Network (XPR) XPR Network Blockchain is a layer one public blockchain and smart contract platform designed for both consumer and enterprise, built on delegated proof-of-stake forked from EOSIO. It is a highly resource-efficient chain that allows for scaling into thousands of transactions per second while providing extremely low latency. Официальный сайт: https://xprnetwork.org/ Whitepaper: http://xprnetwork.org/whitepaper Обозреватель блоков: https://explorer.xprnetwork.org/ Купить XPR сейчас!

Токеномика и анализ цен XPR Network (XPR) Изучите ключевые данные о токеномике и цене XPR Network (XPR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 82,60M $ 82,60M $ 82,60M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 27,63B $ 27,63B $ 27,63B FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,0088 $ 0,0088 $ 0,0088 Исторический минимум: $ 0,000550770122659095 $ 0,000550770122659095 $ 0,000550770122659095 Текущая цена: $ 0,0029895 $ 0,0029895 $ 0,0029895 Узнайте больше о цене XPR Network (XPR)

Токеномика XPR Network (XPR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики XPR Network (XPR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов XPR, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов XPR. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой XPR, изучите текущую цену XPR!

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