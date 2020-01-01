Токеномика Wisdomise AI (WSDM) Откройте для себя ключевую информацию о Wisdomise AI (WSDM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Wisdomise AI (WSDM) Wisdomise – это универсальная платформа, работающая на основе искусственного интеллекта, предлагающая пользователям аналитическую информацию и возможность инвестирования в цифровые активы, а затем и в другие финансовые рынки. Официальный сайт: https://wisdomise.com/ Whitepaper: https://docsend.com/view/k79imdvkjbgum7f3 Обозреватель блоков: https://polygonscan.com/token/0x5F2F8818002dc64753daeDF4A6CB2CcB757CD220 Купить WSDM сейчас!

Токеномика и анализ цен Wisdomise AI (WSDM) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Wisdomise AI (WSDM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 974,71K $ 974,71K $ 974,71K Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 463,05M $ 463,05M $ 463,05M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,159 $ 0,159 $ 0,159 Исторический минимум: $ 0,002034808167493532 $ 0,002034808167493532 $ 0,002034808167493532 Текущая цена: $ 0,002105 $ 0,002105 $ 0,002105 Узнайте больше о цене Wisdomise AI (WSDM)

Токеномика Wisdomise AI (WSDM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Wisdomise AI (WSDM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов WSDM, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов WSDM. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой WSDM, изучите текущую цену WSDM!

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