Токеномика Welshcorgicoin (WELSH) Откройте для себя ключевую информацию о Welshcorgicoin (WELSH), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Welshcorgicoin (WELSH) Welshcorgicoin - это первый мемкоин, созданный на основе Bitcoin с использованием блокчейна Stacks (STX). $WELSH станет талисманом и послом Stacks, помогая привлекать новых пользователей к Stacks, создавая новые и захватывающие решения для экосистемы, - все это может сделать самая милая собака. Официальный сайт: https://www.welshtoken.org Обозреватель блоков: https://explorer.alexlab.co/txid/SP3NE50GEXFG9SZGTT51P40X2CKYSZ5CC4ZTZ7A2G.welshcorgicoin-token?chain=mainnet Купить WELSH сейчас!

Токеномика и анализ цен Welshcorgicoin (WELSH) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Welshcorgicoin (WELSH), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2.79M $ 2.79M $ 2.79M Общее предложение: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Оборотное предложение: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2.79M $ 2.79M $ 2.79M Исторический максимум: $ 0.015878 $ 0.015878 $ 0.015878 Исторический минимум: $ 0.000253628029201304 $ 0.000253628029201304 $ 0.000253628029201304 Текущая цена: $ 0.000279 $ 0.000279 $ 0.000279 Узнайте больше о цене Welshcorgicoin (WELSH)

Токеномика Welshcorgicoin (WELSH): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Welshcorgicoin (WELSH) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов WELSH, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов WELSH. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой WELSH, изучите текущую цену WELSH!

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