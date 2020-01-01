Токеномика WadzCoin Token (WCO) Откройте для себя ключевую информацию о WadzCoin Token (WCO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о WadzCoin Token (WCO) W Coin (WCO) — это топливо, которое питает гибридный блокчейн W Chain. Он служит основным утилитарным токеном в экосистеме, обеспечивая быстрые и недорогие транзакции, позволяя стейкинг и участие в управлении, а также поддерживая приложения корпоративного уровня. Построенный на принципах скорости, безопасности и масштабируемости, W Coin уникально адаптирован для решения задач, с которыми сталкиваются бизнес и пользователи в блокчейн-сфере. Благодаря гибридной архитектуре блокчейна, W Chain предлагает решение, которое объединяет преимущества как публичных, так и частных блокчейнов, делая WCO незаменимым токеном для тех, кто ищет гибкость, безопасность и эффективность. Официальный сайт: https://w-chain.com Whitepaper: https://w-chain.com/wadzcoin/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x991bb3506c1d7f275cdf9afb2902f7df0f7537bf Купить WCO сейчас!

Токеномика и анализ цен WadzCoin Token (WCO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене WadzCoin Token (WCO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,11M $ 1,11M $ 1,11M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 3,00B $ 3,00B $ 3,00B FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,0086125 $ 0,0086125 $ 0,0086125 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,0003695 $ 0,0003695 $ 0,0003695 Узнайте больше о цене WadzCoin Token (WCO)

Токеномика WadzCoin Token (WCO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики WadzCoin Token (WCO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов WCO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов WCO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой WCO, изучите текущую цену WCO!

Как купить WCO Заинтересованы в добавлении WadzCoin Token (WCO) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки WCO, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить WCO на MEXC прямо сейчас!

История цены WadzCoin Token (WCO) Анализ истории цены WCO помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены WCO прямо сейчас!

Прогноз цены WCO Хотите узнать, куда может двигаться WCO? Наша страница прогноза цены WCO объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена WCO прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!