Токеномика и анализ цен World3 (WAI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене World3 (WAI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): $ 33.70M $ 33.70M $ 33.70M Исторический максимум: $ 0.0755 $ 0.0755 $ 0.0755 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0.0337 $ 0.0337 $ 0.0337 Узнайте больше о цене World3 (WAI) Купить WAI сейчас!

Информация о World3 (WAI) WORLD3 – это децентрализованная платформа, позволяющая пользователям создавать и запускать ИИ-агентов, способных выполнять автоматизацию задач и стратегические операции как в экосистемах Web2, так и Web3. Благодаря передовой технологии Agent VM и протоколу WORLD3 AI, наша платформа позволяет создавать высокопрофессиональных агентов с иерархическим планированием, непрерывным выполнением, мультичейн-совместимостью и кроссплатформенной автоматизацией. Официальный сайт: https://world3.ai/ Whitepaper: https://docs.world3.ai/world3 Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0x1E3dbC0aad9671FDD31E58b2fcc6cF1Ca9947994

Токеномика World3 (WAI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики World3 (WAI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов WAI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов WAI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой WAI, изучите текущую цену WAI!

Как купить WAI Заинтересованы в добавлении World3 (WAI) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки WAI, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить WAI на MEXC прямо сейчас! История цены World3 (WAI) Анализ истории цены WAI помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены WAI прямо сейчас! Прогноз цены WAI Хотите узнать, куда может двигаться WAI? Наша страница прогноза цены WAI объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена WAI прямо сейчас!

