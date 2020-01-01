Токеномика UpOnly (UPO) Откройте для себя ключевую информацию о UpOnly (UPO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о UpOnly (UPO) UpOnly создает первый в отрасли каталог данных об играх "играй и зарабатывай". Платформа будет собирать исчерпывающую информацию об играх "играй и зарабатывай" и зарекомендует себя в качестве основного ресурса для блокчейн-геймеров. В основе каталога данных UpOnly будет лежать централизованная архитектура базы данных, а для получения данных в режиме реального времени из перечисленных блокчейн-игр будут использоваться такие решения для запросов, как TheGraph. Официальный сайт: https://uponly.com/ Whitepaper: https://doc.uponly.com/UpOnly-2024.pdf Обозреватель блоков: https://polygonscan.com/token/0x9dBfc1cbf7a1E711503a29B4b5F9130ebeCcaC96 Купить UPO сейчас!

Токеномика и анализ цен UpOnly (UPO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене UpOnly (UPO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,04M $ 1,04M $ 1,04M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 113,79M $ 113,79M $ 113,79M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,23 $ 0,23 $ 0,23 Исторический минимум: $ 0,004031877941935659 $ 0,004031877941935659 $ 0,004031877941935659 Текущая цена: $ 0,00918 $ 0,00918 $ 0,00918 Узнайте больше о цене UpOnly (UPO)

Токеномика UpOnly (UPO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики UpOnly (UPO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов UPO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов UPO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой UPO, изучите текущую цену UPO!

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