Токеномика Silent Notary (UBSN) Откройте для себя ключевую информацию о Silent Notary (UBSN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Silent Notary (UBSN) Silent Notary - это мультиплатформенный децентрализованный сервис, использующий технологию блокчейн для обеспечения существования, целостности и атрибуции коммуникаций, процессов и данных, важных для пользователей и их бизнеса. Заверяйте и защищайте данные пользователей, не полагаясь на третьих лиц. Официальный сайт: https://silentnotary.com/ Whitepaper: https://silentnotary.com/wp.pdf Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x86EFc496DcA70bcFD92D19194290e8457a375773 Купить UBSN сейчас!

Токеномика и анализ цен Silent Notary (UBSN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Silent Notary (UBSN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 186,46B $ 186,46B $ 186,46B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 606,19K $ 606,19K $ 606,19K Исторический максимум: $ 0,000402 $ 0,000402 $ 0,000402 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,000003251 $ 0,000003251 $ 0,000003251 Узнайте больше о цене Silent Notary (UBSN)

Токеномика Silent Notary (UBSN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Silent Notary (UBSN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов UBSN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов UBSN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой UBSN, изучите текущую цену UBSN!

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