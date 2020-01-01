Токеномика Silent Notary (UBSN)

Токеномика Silent Notary (UBSN)

Откройте для себя ключевую информацию о Silent Notary (UBSN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Silent Notary (UBSN)

Silent Notary - это мультиплатформенный децентрализованный сервис, использующий технологию блокчейн для обеспечения существования, целостности и атрибуции коммуникаций, процессов и данных, важных для пользователей и их бизнеса. Заверяйте и защищайте данные пользователей, не полагаясь на третьих лиц.

Официальный сайт:
https://silentnotary.com/
Whitepaper:
https://silentnotary.com/wp.pdf
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x86EFc496DcA70bcFD92D19194290e8457a375773

Токеномика и анализ цен Silent Notary (UBSN)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Silent Notary (UBSN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 186,46B
$ 186,46B$ 186,46B
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 606,19K
$ 606,19K$ 606,19K
Исторический максимум:
$ 0,000402
$ 0,000402$ 0,000402
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0,000003251
$ 0,000003251$ 0,000003251

Токеномика Silent Notary (UBSN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Silent Notary (UBSN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов UBSN, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов UBSN.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой UBSN, изучите текущую цену UBSN!

Как купить UBSN

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История цены Silent Notary (UBSN)

Анализ истории цены UBSN помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.