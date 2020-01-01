Токеномика OrdinalsBot (TRIO) Откройте для себя ключевую информацию о OrdinalsBot (TRIO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о OrdinalsBot (TRIO) OrdinalsBot создает необходимую инфраструктуру для зарождающейся экономики данных Bitcoin, которую разворачивают Ordinals и стандарты взаимозаменяемой надписи, такие как BRC20 и Runes. OrdinalsBot предоставляет инструменты и инфраструктуру, необходимые для записи данных, медиа и сложных цифровых активов непосредственно на Сатоши, превращая Bitcoin в процветающую экосистему децентрализованных приложений и неизменяемых ончейн записей. Официальный сайт: https://ordinalsbot.com/ Whitepaper: https://token.ordinalsbot.com/ Обозреватель блоков: https://ordiscan.com/inscription/3411618 Купить TRIO сейчас!

Токеномика и анализ цен OrdinalsBot (TRIO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене OrdinalsBot (TRIO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 21,00M $ 21,00M $ 21,00M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 15,20M $ 15,20M $ 15,20M Исторический максимум: $ 6,29 $ 6,29 $ 6,29 Исторический минимум: $ 0,41979228040062333 $ 0,41979228040062333 $ 0,41979228040062333 Текущая цена: $ 0,724 $ 0,724 $ 0,724 Узнайте больше о цене OrdinalsBot (TRIO)

Токеномика OrdinalsBot (TRIO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики OrdinalsBot (TRIO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов TRIO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов TRIO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TRIO, изучите текущую цену TRIO!

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