Токеномика OrdinalsBot (TRIO)

Токеномика OrdinalsBot (TRIO)

Откройте для себя ключевую информацию о OrdinalsBot (TRIO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о OrdinalsBot (TRIO)

OrdinalsBot создает необходимую инфраструктуру для зарождающейся экономики данных Bitcoin, которую разворачивают Ordinals и стандарты взаимозаменяемой надписи, такие как BRC20 и Runes. OrdinalsBot предоставляет инструменты и инфраструктуру, необходимые для записи данных, медиа и сложных цифровых активов непосредственно на Сатоши, превращая Bitcoin в процветающую экосистему децентрализованных приложений и неизменяемых ончейн записей.

Официальный сайт:
https://ordinalsbot.com/
Whitepaper:
https://token.ordinalsbot.com/
Обозреватель блоков:
https://ordiscan.com/inscription/3411618

Токеномика и анализ цен OrdinalsBot (TRIO)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене OrdinalsBot (TRIO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 21,00M
$ 21,00M$ 21,00M
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 15,20M
$ 15,20M$ 15,20M
Исторический максимум:
$ 6,29
$ 6,29$ 6,29
Исторический минимум:
$ 0,41979228040062333
$ 0,41979228040062333$ 0,41979228040062333
Текущая цена:
$ 0,724
$ 0,724$ 0,724

Токеномика OrdinalsBot (TRIO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики OrdinalsBot (TRIO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов TRIO, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов TRIO.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TRIO, изучите текущую цену TRIO!

Как купить TRIO

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История цены OrdinalsBot (TRIO)

Анализ истории цены TRIO помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены TRIO

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.