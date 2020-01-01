Токеномика SwftCoin (SWFTC) Откройте для себя ключевую информацию о SwftCoin (SWFTC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о SwftCoin (SWFTC) $SWFTC: Движущая сила блокчейна SWFT и сервисов ИИ (SWFTGPT) SwftCoin ($SWFTC) – это нативный утилитарный токен, обеспечивающий работу экосистемы блокчейн SWFT, работающей на основе ИИ, SWFTGPT, и первый токен искусственного интеллекта, представленный на Coinbase. SWFTGPT также является первым криптовалютным LLM, ориентированным на конкретный домен. Официальный сайт: http://www.swft.pro/ Whitepaper: http://www.swft.pro/images/SWFT%20WhitePaper.pdf Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x0bb217E40F8a5Cb79Adf04E1aAb60E5abd0dfC1e Купить SWFTC сейчас!

Токеномика и анализ цен SwftCoin (SWFTC) Изучите ключевые данные о токеномике и цене SwftCoin (SWFTC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 106,24M $ 106,24M $ 106,24M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,0484 $ 0,0484 $ 0,0484 Исторический минимум: $ 0,000468563453269 $ 0,000468563453269 $ 0,000468563453269 Текущая цена: $ 0,010624 $ 0,010624 $ 0,010624 Узнайте больше о цене SwftCoin (SWFTC)

Токеномика SwftCoin (SWFTC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики SwftCoin (SWFTC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SWFTC, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SWFTC. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SWFTC, изучите текущую цену SWFTC!

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